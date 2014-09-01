КБР выделят 67,5 млн рублей на строительство селезащитных сооружений в Приэльбрусье





Порядка 67 с половиной миллионов рублей будет направлено в Кабардино-Балкарию на строительство селезащитных сооружений в Приэльбрусье. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С помощью дополнительного финансирования в регионе завершат возведение железобетонных конструкций, металлических ограждений и снегоудерживающих щитов от поляны Азау до посёлка Терскол. Часть денег пойдёт на расчистку действующего селепропускного лотка на Герхожан-Суу. В прошлые годы из-за оползней произошло перекрытие русла реки и появилась завальная плотина. Её прорыв может привести к мощному селевому потоку. Расчистка позволит это предотвратить. В целом возможность финансирования ранее обсуждалась в ходе беседы Михаила Мишустина с Главой КБР Казбеком Коковым в Пятигорске.