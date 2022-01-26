КБР выделено больше 26 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом

Кабардино-Балкарской Республике выделено свыше 26 миллионов рублей на приобретение лекарств для пациентов, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, то есть, на дому под наблюдением врачей. Ранее, 11 января, Глава КБР Казбек Коков поручил региональному правительству обеспечить запас лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов. В настоящее время за счет республиканского бюджета произведены закупки необходимых лекарств на сумму более 32 миллионов рублей. Всего регионам на лечение амбулаторных больных направлено более 5 миллиардов рублей из резервного фонда, - говорится на сайте Правительства России. Кроме того, Правительством РФ из резервного фонда выделено 15 миллиардов рублей на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях. Речь идёт о приобретении не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок – не менее 3,1 тысячи флаконов сотровимаба и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира. Централизованной закупкой этих препаратов займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы, а также в федеральные медицинские организации. Соответствующие проекты распоряжений были рассмотрены и одобрены на заседании Правительства РФ минувшую пятницу. Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.