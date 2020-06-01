КБР впервые участвует в образовательном проекте «Билет в будущее»

Кабардино-Балкария впервые стала участником федерального образовательного проекта «Билет в будущее», в рамках которого школьники получат раннюю профессиональную ориентацию. Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта — союзом «Молодые профессионалы», сообщила пресс-служба республиканского министерства просвещения, науки и по делам молодежи.

«Билет в будущее» реализуется с 2018 года. Программа, способствующая раннему профессиональному самоопределению школьников, важна для кадровой политики республики, считают в ведомстве. Необходимо открыть детям доступ к ведущим образовательным организациям, учреждениям среднего профобразования, университетам. Проект – это практические мероприятия, возможность индивидуальной диагностики, выбора площадок для прохождения профориентационных мероприятий.

Минпросвещения сообщает, что в июле заработает обновленный сайт, где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, часть из них — в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта — погружение в профессию.