КБР вошла в тройку лидеров Северного Кавказа по программе туристического кэшбэка

Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров Северного Кавказа по доступности отдыха в рамках программы туристического кешбэка. Доступность отдыха в санаториях оценил профильный российский портал. Специалисты проанализировали стоимость отдыха в оздоровительных учреждениях по всей стране. По их данным, в СКФО в первую тройку вошли Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Учитывая кешбэк, путевка в санатории нашей республики, согласно исследованию, обойдется примерно в три с половиной тысячи рублей в сутки. В плату включены проживание, питание и лечение. В сфере курортов и туризма в КБР работают больше 200 предприятий, и регион разом может принять примерно 16 тысяч отдыхающих.