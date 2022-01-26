КБР вошла в топ-5 общероссийского рейтинга по реализации программы догазификации

Кабардино-Балкария вошла в топ-5 в общероссийском рейтинге по реализации программы догазификации. Согласно правилам рейтинга, детально рассматриваются 11 критериев, среди которых наличие в регионе утвержденных планов-графиков, процент исполненных договоров от общего количества заключенных контрактов, уровень спецнадбавки на транспортировку газа. Программа заработала в республике в сентябре прошлого года. На сегодняшний день в ней числятся 1122 домовладения, поступило 763 заявки от населения, заключено 576 договоров, из которых больше половины уже исполнены. К концу 2022-го планируется завершить все мероприятия по программе догазификации в Кабардино-Балкарии.