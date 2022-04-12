КБР вошла в топ-15 регионов по количеству форм господдержки предпринимателей в период пандемии

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР Юрием Афасижевым, посвященную итогам работы в 2021 году и задачам на перспективу. В Кабардино-Балкарии численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан составляет 59 тысяч человек, функционируют шесть бизнес-инкубаторов, в которых размещено 72 субъекта МСП и создано 296 рабочих мест, — проинформировал Главу региона Юрий Афасижев. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, а также создания благоприятного инвестиционного климата в республике реализуется ряд региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Предусмотрены региональные меры поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Кабардино-Балкарская Республика вошла в топ-15 лучших регионов по количеству и эффективности видов различных форм государственной поддержки в период первого локдауна, что позволило ускорить восстановление региональной экономики. Также согласно исследованиям института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей республика вошла в число регионов с максимальным значением по открытости и эффективности стратегии возобновления деятельности МСП после улучшения эпидемиологических показателей. В 2021 году в рамках принятых мер поддержки пострадавших отраслей, федеральной льготной кредитной программой воспользовались 43 предприятия, которые получили льготные кредиты на общую сумму более 114 миллионов рублей. Больше половины из них - предприятия общественного питания. В ходе встречи обсуждены региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса Кабардино-Балкарии и вопросы дальнейшего формирования благоприятного инвестиционного климата в условиях внешнего санкционного давления.