home
Главная
>
Новости
>
КБР вошла в топ-15 регионов по количеству форм господдержки предпринимателей в период пандемии

КБР вошла в топ-15 регионов по количеству форм господдержки предпринимателей в период пандемии

12.04.2022 | 16:10
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР Юрием Афасижевым, посвященную итогам работы в 2021 году и задачам на перспективу. В Кабардино-Балкарии численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан составляет 59 тысяч человек, функционируют шесть бизнес-инкубаторов, в которых размещено 72 субъекта МСП и создано 296 рабочих мест, — проинформировал Главу региона Юрий Афасижев. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, а также создания благоприятного инвестиционного климата в республике реализуется ряд региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Предусмотрены региональные меры поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Кабардино-Балкарская Республика вошла в топ-15 лучших регионов по количеству и эффективности видов различных форм государственной поддержки в период первого локдауна, что позволило ускорить восстановление региональной экономики. Также согласно исследованиям института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей республика вошла в число регионов с максимальным значением по открытости и эффективности стратегии возобновления деятельности МСП после улучшения эпидемиологических показателей. В 2021 году в рамках принятых мер поддержки пострадавших отраслей, федеральной льготной кредитной программой воспользовались 43 предприятия, которые получили льготные кредиты на общую сумму более 114 миллионов рублей. Больше половины из них - предприятия общественного питания. В ходе встречи обсуждены региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса Кабардино-Балкарии и вопросы дальнейшего формирования благоприятного инвестиционного климата в условиях внешнего санкционного давления.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных