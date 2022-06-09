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КБР вошла в список субъектов федерации, установивших границы зон подтопления

КБР вошла в список субъектов федерации, установивших границы зон подтопления

09.06.2022 | 16:28
Кабардино-Балкария вошла в список субъектов федерации, установивших границы зон подтопления, сообщает Минприроды России. С задачей на сегодня справился 21 регион. Границы устанавливают в первую очередь для защиты населенных пунктов от наводнений и паводков, для чего там строят дамбы и укрепляют берега. Также они необходимы, чтобы на потенциально опасных участках не появлялись новые жилые дома и объекты инфраструктуры. Все зоны возможного подтопления определены, установлены точные координаты, проведена аэро- и фотосъемка, созданы 3D-модели местности, Росреестр внес такие участки в свою базу данных. А в Кабардино-Балкарии их более 50-ти. Находятся они в девяти районах, а также в Нальчике. Это жилые дома, автодороги, мосты. Напомним, паводкоопасный период на территории республики длится с апреля по сентябрь. Наполнение рек происходит в основном водами, образующимися от таяния зимних запасов снега и ледников, а также дождевыми осадками. Для контроля за состоянием уровня рек функционируют 11 гидропостов.  
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