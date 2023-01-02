КБР вошла в пятерку российских регионов по удовлетворенности населения качеством дорог

Кабардино-Балкария вошла в пятерку российских регионов, где жители более всего удовлетворены качеством и доступностью дорог. Опрос провели в 85 субъектах, и участвовали в нем 170 тысяч человек.
Если в целом по стране транспортными артериями довольны 52 процента людей, то в нашей республике этот показатель – почти в полтора раза выше. При этом в Кабардино-Балкарии, по сравнению с прошлым годом, отмечен ощутимый рост положительных оценок – на 10 процентов.
Участники опроса отмечали, что главные изменения в том, что дорог и мостов стали ремонтировать больше, повысилась транспортная доступность социальных объектов, а также безопасность при передвижении…
Сеть трасс в Кабардино-Балкарии совершенствуют благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, а также усилиям региональных и муниципальных органов власти.
По данным республиканского Минтранса, в наступившем году на восстановительные работы в республике направят почти четыре с половиной миллиарда рублей. В строй введут больше 110 километров трасс, отремонтируют свыше двух с половиной сотен метров мостов. Вдоль проезжей части на протяжении 30 километров протянут электропровода и установят новые фонари.
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