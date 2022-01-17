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КБР заняла 9 место в проекте «Сохранение уникальных водных объектов»

КБР заняла 9 место в проекте «Сохранение уникальных водных объектов»

17.01.2022 | 15:49
По итогам прошлого года Кабардино-Балкария заняла 9 место в проекте «Сохранение уникальных водных объектов». В 2021 году в субботниках на территории республики участвовали около 13 тысяч человек. Они очистили порядка пятисот километров берегов рек. Существенную поддержку в этом оказали муниципальные служащие, общественники, волонтеры, студенты, школьники и просто неравнодушные жители. Организация подобных мероприятий не только позволяет расчистить берега водных объектов, но и формирует в сознании жителей Кабардино-Балкарии принципы бережного отношения к окружающей среде.
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