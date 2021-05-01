КБР вошла в десятку лидеров Национального демографического рейтинга





Кабардино-Балкария вошла в десятку лидеров Национального демографического рейтинга этого года. Ситуацию в стране проанализировали специалисты федерального проекта «Трезвая Россия». Данные они взяли из открытых источников Росстата и профильных ведомств. Каждый из 85-ти регионов оценили по пяти критериям – «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на одну женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта». Наша республика вошла в число субъектов Федерации с благоприятной демографической обстановкой. В рейтинговом списке она заняла 10 место. Добавлю, что на первой позиции в перечне – Чечня, на финальной – Ленинградская область. Сам рейтинг направлен на то, чтобы представить объективную и целостную картину, а также чтобы была возможность передать позитивный региональный опыт в рамках реализации демографической политики.