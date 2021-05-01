КБР вошла в десятку лидеров Национального демографического рейтинга


Кабардино-Балкария вошла в десятку лидеров Национального демографического рейтинга этого года. Ситуацию в стране проанализировали специалисты федерального проекта «Трезвая Россия». Данные они взяли из открытых источников Росстата и профильных ведомств. Каждый из 85-ти регионов оценили по пяти критериям – «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на одну женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта». Наша республика вошла в число субъектов Федерации с благоприятной демографической обстановкой. В рейтинговом списке она заняла 10 место. Добавлю, что на первой позиции в перечне – Чечня, на финальной – Ленинградская область. Сам рейтинг направлен на то, чтобы представить объективную и целостную картину, а также чтобы была возможность передать позитивный региональный опыт в рамках реализации демографической политики.

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.25

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1этынымк1э комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.25

— Республиканы бшчысы Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25

— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.

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