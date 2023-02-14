КБР вошла в число пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства

Получили поддержку федерального центра… Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Об этом сообщили в профильном министерстве.
Напомним, проект реализуют в 65 субъектах страны. Теперь молодые люди из нашей республики смогут пройти обучение у ведущих федеральных экспертов в сфере предпринимательства, побывать на семинарах и мастер-классах практиков-предпринимателей, подробнее узнать о различных мерах поддержки для развития своего дела.
Отметим, лишь наиболее интересные пункты программы: “Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи” и “Инновации и стартапы”.
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