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КБР вошла в число пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства

КБР вошла в число пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства

14.02.2023 | 16:43
Получили поддержку федерального центра… Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Об этом сообщили в профильном министерстве. Напомним, проект реализуют в 65 субъектах страны. Теперь молодые люди из нашей республики смогут пройти обучение у ведущих федеральных экспертов в сфере предпринимательства, побывать на семинарах и мастер-классах практиков-предпринимателей, подробнее узнать о различных мерах поддержки для развития своего дела. Отметим, лишь наиболее интересные пункты программы: “Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи” и “Инновации и стартапы”.   https://t.me/vestikbr
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