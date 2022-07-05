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КБР вошла в число лучших регионов России по ремонту объектов здравоохранения

КБР вошла в число лучших регионов России по ремонту объектов здравоохранения

05.07.2022 | 15:41
“Лучшая практика: капитальный ремонт объектов здравоохранения’ - по этой позиции нашу республику отметили на сайте Минздрава России. Речь идет о воплощении в жизнь масштабного проекта модернизации первичного звена. В Кабардино-Балкарии завершается капремонт четырех поликлиник Нальчика и поликлинических отделений в Зольском, Чегемском, Терском и Черекском районах. Идет реконструкция лечебного учреждения для детей в столице республики и поликлинического отделения в Баксане. На стадии завершения – строительство амбулатории в Аушигере и восстановление административного здания межрайонной больницы в Нарткале. Помимо этого, собираются купить около полутора сотен единиц оборудования, в том числе эндоскопические и рентгеновские комплексы. В этом году уже приобрели 16 автомобилей “Гранта” для амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Добавим, что по проекту модернизации организаций здравоохранения до 25-го года республика получит из федерального бюджета 1 миллиард 800 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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