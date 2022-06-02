КБР вошла в число десяти российских регионов, где значительно снизилась заболеваемость ковидом

Если в начале года ежедневно фиксировали больше пятисот случаев, то за минувшие сутки заболели всего семеро. Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии устойчиво снижается. С начала мая в день выявляют от семи до 18 новых случаев заражения, тогда как в феврале – в период третьей волны – максимальный показатель составлял 515 заболевших в сутки. Тогда здравоохранение Кабардино-Балкарии испытывало существенную нагрузку. Работали пять госпиталей, в которых были доступны почти 1300 коек. На амбулаторном лечении находились около десяти тысяч пациентов. А число вызовов скорой по поводу ковида превышало 1200 в день. Сейчас в госпиталях особо опасных инфекции лечатся 48 человек, из них 10 – в отделениях реанимации. На амбулаторном этапе с симптомами острой респираторной инфекции – больше тысячи. Важную роль в снижении числа больных коронавирусом играет вакцинация. Она по-прежнему продолжается, и прививку можно сделать во всех медучреждениях Кабардино-Балкарии. В первую поликлинику Нальчика в день за иммунизацией обращаются около 70 человек. В поликлинике на выбор – три вакцины. Перед процедурой с каждым беседует терапевт, измеряет температуру, давление, уровень кислорода в крови. После того как допуск получен, человека отправляют в процедурную. По данным Минздрава, иммунизацию от ковида на сегодня прошли больше трехсот трех тысяч человек. Это почти половина взрослых жителей республики.