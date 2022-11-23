КБР вошла в число 12 регионов России, где в этом году не было лесных пожаров

Кабардино-Балкария вошла в число 12 регионов страны, где в этом году не было лесных пожаров. Такие данные обнародовал Рослесхоз.
В Минприроды республики констатируют: пожароопасный сезон окончен, началась подготовка к следующему году. Уже обучают специалистов, оцифровывают планы ликвидации возможных возгораний в пределах девяти государственных лесничеств, консультируются с сотрудниками МЧС.
Подготовлен проект ведомственного приказа о проверке техники и оборудования, которые находятся на лесопожарных станциях. Помимо этого, работники Минприроды собирают данные из муниципалитетов, чтобы составить списки собственников и арендаторов садов и полей, чьи участки граничат с лесами. В перспективе с ними обсудят, что нужно сделать, чтобы не допустить возгораний и впредь.
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