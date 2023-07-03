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КБР вошел в топ-10 российских регионов по сокращению вредных выбросов

КБР вошел в топ-10 российских регионов по сокращению вредных выбросов

03.07.2023 | 09:33
На Северном Кавказе воздух стал чище - регионы СКФО в топ-10 по сокращению вредных выбросов. Исследования проводились на основе данных Росприроднадзора. Всего в прошлом году предприятия и транспорт в регионах страны выбросили в атмосферу больше 22-х миллионов тонн загрязняющих веществ. Уровень загрязнения воздуха сократился в большинстве российских регионов. Значительнее всего негативное воздействие на атмосферу снизилось в Кабардино-Балкарии (минус 26,8%), это первое место. На 8-м месте в рейтинге - Дагестан (минус 12,6%). Регионы СКФО в топ-10 и по другим показателям. КБР, Дагестан, и Северная Осетия вошли в число регионов с наименьшим количеством вредных веществ в воздухе в среднем на одного жителя. А в десятку регионов с минимальными суммарными выбросами вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Ингушетия.   https://t.me/vestikbr
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