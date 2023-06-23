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КБР в тройке российских регионов, где турпоток ощутимо вырос с 19-го года

КБР в тройке российских регионов, где турпоток ощутимо вырос с 19-го года

23.06.2023 | 16:16
Максимальный рост показали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Тюменская область. В нашей республике показатель – по сравнению с первым кварталом 2019-го – увеличился в 2,2 раза (в две целых две десятых раза. Примечательно, что наибольший спрос на отдых в Кабардино-Балкарии зафиксирован среди туристов из соседнего Ставрополья… По данным уже регионального Минтуризма, минувшей весной среди особо популярных мест у приезжих был курорт «Эльбрус», где до лета продолжается горнолыжный сезон, а также   местность Джылы-Су с большим количеством термальных источников и водопадов. https://t.me/vestikbr  
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