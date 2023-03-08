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КБР в тройке лидеров СКФО по числу отдыхающих

КБР в тройке лидеров СКФО по числу отдыхающих

08.03.2023 | 23:15
Рейтинг составил один из российских порталов бронирования мест оздоровления. Исследователи оценили количество туристов на тысячу местных жителей. В нашей республике этот показатель – 30 человек, и находится она на второй позиции в рейтинге. Первое занимает Ставрополье с Кавказскими Минеральными Водами, на третьем – Карачаево-Черкесия с Архызом. Это если говорить о регионах Северного Кавказа. Если брать шире, то на Кубани, к примеру, – больше 300 приезжих на тысячу коренных... По данным республиканского Минкурортов, в прошлом году в Кабардино-Балкарии отдохнули свыше миллиона граждан. Одномоментно республика готова принять 16 тысяч гостей.   https://t.me/vestikbr
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