КБР в тройке лидеров СКФО по числу отдыхающих

Рейтинг составил один из российских порталов бронирования мест оздоровления.
Исследователи оценили количество туристов на тысячу местных жителей. В нашей республике этот показатель – 30 человек, и находится она на второй позиции в рейтинге.
Первое занимает Ставрополье с Кавказскими Минеральными Водами, на третьем – Карачаево-Черкесия с Архызом. Это если говорить о регионах Северного Кавказа. Если брать шире, то на Кубани, к примеру, – больше 300 приезжих на тысячу коренных...
По данным республиканского Минкурортов, в прошлом году в Кабардино-Балкарии отдохнули свыше миллиона граждан. Одномоментно республика готова принять 16 тысяч гостей.
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