КБР в топ-10 регионов России с самыми привлекательными курортами для туристов

Рейтинг подготовил один из порталов по бронированию мест отдыха.
Кабардино-Балкария – в топ-10, а в начале списка – Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Составляя рейтинг, эксперты оценивали количество мест в санаториях, наличие природных лечебных ресурсов, какие источники минеральных вод и лечебных грязей используют, транспортную логистику и множество других факторов…
Напомним, что в Кабардино-Балкарии в сфере курортов и туризма работают больше 200 предприятий, в которых одновременно могут находиться примерно 16 тысяч отдыхающих. Кстати, в прошлом году их было больше миллиона. В нынешнем, по прогнозам профильного регионального министерства, показатель должен увеличиться.
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