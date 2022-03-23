КБР в рамках импортозамещения может поставить в субъекты России более 400 тыс. тонн различных плодов и ягод

Самообеспеченность Кабардино-Балкарии по плодам и ягодам с учетом урожая 2021 года составляет 429%. В 2021 году садоводами республики было собрано 535,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Кабардино-Балкария в рамках импортозамещения может поставить в субъекты России более 400 тыс.тонн различных плодов и ягод. «Аграрии региона в производстве импортозамещающей продукции еще со времен продэмбарго занимают свою нишу и продолжают расширять свое присутствие в этом сегменте. Фрукты и ягоды из Кабардино-Балкарии уже сегодня имеют обширную географию поставок и своих постоянных покупателей, выдерживая жесткую конкуренцию. Весомую роль в этом процессе играет и строительство современных плодохранилищ, которые позволяют почти до нового урожая сохранять вкусовые свойства, товарный вид продукции, круглый год снабжая население свежими фруктами. На сегодня мощность плодохранилищ составляет почти 186 тыс. тонн», - отметил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев. Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов России по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. В прошлом году в республике было заложено 1,5 тыс.га многолетних насаждений. По словам министра, Кабардино-Балкария намерена и дальше увеличивать площади закладки многолетних насаждений, наращивать валовые сборы плодов и ягод, увеличивать мощности хранилищ и вкладывать свою лепту в производство импортозамещающей продукции.