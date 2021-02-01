КБР в пятерке регионов с высоким показателем трезвости





Кабардино-Балкария вошла в пятерку регионов с наименьшим числом жителей, употребляющих алкоголь. Таковы данные Национального рейтинга «трезвости». При его составлении использовали разные показатели, среди которых – количество умерших от отравлений, страдающих болезненным пристрастием к выпивке, динамика преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и другие.

История героя знаменитой советской комедии «Кавказская пленница» до боли знакома нальчанину Михаилу Кирееву. Примерно то же самое произошло с ним в реальной жизни. Он обратился в республиканский Наркологический диспансер. Благодаря помощи врачей, сейчас Михаил в стадии ремиссии: вот уже полгода не прикасается к алкоголю.

Число страдающих от алкогольной зависимости в Кабардино-Балкарии – в сравнении с другими регионами – значительно ниже. Республика не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия». По результатам 20-го года – Кабардино-Балкария по этому рейтингу занимает четвёртое место. То есть она выходит, как и весь Северо-Кавказский регион в основном, в «лицо» лидеров по трезвости. Тут много критериев взаимодействуют между собой, когда определяют этот рейтинг, в том числе и наши критерии – смертности от алкоголизма, число стоящих на учётах, говорят специалисты Наркодиспансера.

О результатах оказания наркологической помощи говорили и в парламенте. В республике больше 400 специалистов содействуют людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, на их пути к выздоровлению. Идет целенаправленная работа по совершенствованию кадрового состава медиков.

«В 2019-м году на целевое обучение в клиническую ординатуру на базе федеральных профильных образовательных организаций и КБГУ по специальности «Психиатрия – Наркология» направлено шесть специалистов, которые по завершении обучения будут трудоустроены в медицинские организации в 21-м году. В 2020-м году было направлено в ординатуру два специалиста, которые планируется к возвращению в 22-м году», — отметил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Перед врачами – еще много значимых задач, ведь и сегодня количество жителей республики, страдающих алкоголизмом, исчисляется тысячами. Работа специалистов включает не только лечение и реабилитацию, но и профилактику пагубных пристрастий. Усилия представителей разных ведомств направлены на то, чтобы Кабардино-Балкария укрепляла свои позиции в рейтинге сторонников трезвости.