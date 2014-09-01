КБР в лидерах рейтинга регионов РФ по приверженности ЗОЖ





Кабардино-Балкария в лидерах рейтинга среди регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. Об этом сообщают федеральные СМИ. За основу авторы исследования брали восемь показателей. В их числе степень потребления алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Кабардино-Балкария – на четвертом месте. В республике физической культурой занимаются свыше 350 тысяч человек. В профильном министерстве отмечают, к 2024-му эта цифра должна возрасти минимум на 10 процентов. В последнее время наметился заметный прорыв в сфере оздоровления населения: строятся ФОКи и плоскостные сооружения, для 44 организаций закуплено оборудование. Работают 47 специализированных школ. Профессионально спортом занимаются 36 тысяч детей и подростков.