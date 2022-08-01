КБР в лидерах по РФ по предоставлению госуслуг

В Кабардино-Балкария улучшили качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, отмечают в Минэкономразвитии России. Ведомство опубликовало результаты мониторинга регионов за 21-й год.
Среди всех субъектов Кабардино-Балкария находится на 34 месте. При этом ранее она занимала 51 строку в рейтинге. В СКФО республика на второй позиции – после Ставропольского края. Отмечу, что эксперты оценивают целый комплекс критериев. Среди них – полнота сведений об услуге, удобство подачи заявления, информирование о его статусе в личном кабинете, сокращение числа очных посещений ведомств. В прошлом году в нашем регионе больше миллиона человек получили услуги в электронном виде. Кстати, их сейчас в доступе – три с половиной сотни вариантов.
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