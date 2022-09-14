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КБР – в лидерах по популярности осеннего туристического кешбэка в СКФО

КБР – в лидерах по популярности осеннего туристического кешбэка в СКФО

14.09.2022 | 15:55
Рейтинг российских регионов представил один из порталов бронирования санаторно-курортных путевок. Напомним, продажи туров с возможностью возврата средств прошли с 25 августа по 10 сентября. По количеству проданных путевок санатории нашей республики вошли в первую тройку. Средняя стоимость составила 4 620 рублей в сутки. Сюда входит проживание, питание и лечение. Длительность отдыха составляет почти 11 дней и ночей. По словам экспертов, благодаря программе туристического кэшбека, многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства.
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