КБР – в лидерах по популярности осеннего туристического кешбэка в СКФО

Рейтинг российских регионов представил один из порталов бронирования санаторно-курортных путевок. Напомним, продажи туров с возможностью возврата средств прошли с 25 августа по 10 сентября. По количеству проданных путевок санатории нашей республики вошли в первую тройку. Средняя стоимость составила 4 620 рублей в сутки. Сюда входит проживание, питание и лечение. Длительность отдыха составляет почти 11 дней и ночей. По словам экспертов, благодаря программе туристического кэшбека, многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства.