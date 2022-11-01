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КБР – в лидерах округа по востребованности санаторного отдыха на ноябрьские праздники

КБР – в лидерах округа по востребованности санаторного отдыха на ноябрьские праздники

01.11.2022 | 10:23
Кабардино-Балкария – в тройке лидеров среди субъектов Северного Кавказа по востребованности санаторного отдыха на ноябрьские праздники. Очередной рейтинг регионов составил один из порталов, где бронируют места размещения. В связи с празднованием четвертого ноября Дня народного единства предстоят длительные выходные. На этот период россияне уже приобрели путевки. Эксперты проанализировали активность покупателей и составили рейтинг. В первой тройке, помимо нашей республики, – Ставрополье и Дагестан. Места для санаторного отдыха в этих регионах также особо востребованы… Напомним, что по итогам девяти месяцев 2022-го Кабардино-Балкарию посетил примерно миллион туристов. Это на 16 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.   https://t.me/vestikbr
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