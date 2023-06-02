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КБР в числе лидеров по реализации программы «Земский доктор»

КБР в числе лидеров по реализации программы «Земский доктор»

02.06.2023 | 10:03
В селах и небольших городах республики продолжают трудоустраивать врачей узких специальностей. Терапевт в Нартане, врач ультразвуковой диагностики и педиатр в поликлинике в Чегеме… С начала года сразу три врача поступили на работу в Чегемскую райбольницу. Альбина Дикинова решает детские проблемы со здоровьем. Окончила мединститут в Москве и вернулась домой. В Чегемской ЦРБ за последние три года, благодаря «Земскому доктору», начали практиковать 19 врачей. В Минздраве отмечают: желающих участвовать в программе стало заметно больше... Подробнее об этом мы расскажем в наших сегодняшних выпусках.   https://t.me/vestikbr
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