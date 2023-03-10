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КБР в числе лидеров по выращиванию сельхозпродукции

КБР в числе лидеров по выращиванию сельхозпродукции

10.03.2023 | 09:11
По данным Минсельхоза России, республика занимает пятое место по закладке садов: на сегодня общая площадь тех, что выращивают по интенсивным технологиям, приближается к 20 тысячам гектаров. Но перед аграриями стоит задача не только вырастить богатый урожай, но и сберечь его полезные свойства, а также товарный вид. Чтобы круглый год обеспечивать потребителей качественной продукцией, в республике из года в год увеличивают количество хранилищ. В 2022-м появились площади для еще девяти тысяч тонн продукции. И в результате общий объем приближается к двумстам тысячам тонн.   https://t.me/vestikbr
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