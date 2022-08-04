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КБР участвует в туристическом форуме “Путешествуй”

КБР участвует в туристическом форуме “Путешествуй”

04.08.2022 | 13:13
О возможностях курорта “Эльбрус” расскажут в Москве на российском туристическом форуме “Путешествуй!”. Он пройдет на ВДНХ четвертого и пятого августа. Знакомство с Северным Кавказом организуют специалисты федерального Минэкономразвития и компания “Кавказ.РФ”. На площадках форума они соберут тех, кому интересен экономический потенциал СКФО – инвесторов, предпринимателей, политиков. Речь, в частности, пойдет о дальнейшей судьбе флагманов туристической отрасли округа – курортов “Эльбрус” и “Архыз”. Также будут представлены “Ведучи” и “Мамисон”. Участники обсудят “рецепты инвестиционной кухни Кавказа” - новые возможности для бизнеса и варианты господдержки. Среди предложений – путешествия в необычных форматах – гастрономические поездки и экопоходы, образовательный и медицинский туризм. Ожидается, что регионы СКФО выступят на форуме с культурной программой.
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