КБР участвует в тестировании системы дистанционного голосования


По всей России сейчас тестируют систему дистанционного электронного голосования. Участвует в процессе и Кабардино-Балкария. Тест длится три дня – с 12 по 14 мая. Он полностью повторяет все этапы реальной избирательной кампании. В Кабардино-Балкарии в пробном электронном голосовании участвуют больше семи тысяч человек, сообщили в республиканском Избиркоме. Они получают по два электронных бюллетеня: для отбора кандидатов по одномандатному округу и по партийным спискам. Итоги тренировки Центризбирком проанализирует уже на следующей неделе. И по результатам определит пять регионов, где можно будет использовать онлайн-формат на выборах, которые предстоят в сентябре.

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