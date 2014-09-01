КБР участвует в тестировании системы дистанционного голосования





По всей России сейчас тестируют систему дистанционного электронного голосования. Участвует в процессе и Кабардино-Балкария. Тест длится три дня – с 12 по 14 мая. Он полностью повторяет все этапы реальной избирательной кампании. В Кабардино-Балкарии в пробном электронном голосовании участвуют больше семи тысяч человек, сообщили в республиканском Избиркоме. Они получают по два электронных бюллетеня: для отбора кандидатов по одномандатному округу и по партийным спискам. Итоги тренировки Центризбирком проанализирует уже на следующей неделе. И по результатам определит пять регионов, где можно будет использовать онлайн-формат на выборах, которые предстоят в сентябре.