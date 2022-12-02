КБР участвует в проекте по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи

Адвокаты – гражданам… Кабардино-Балкария участвует в реализации общероссийского проекта по оказанию бесплатной юридической помощи.
Представители Адвокатской палаты республики консультируют жителей, помогают в оформлении документов. Направления самые разные: права потребителей, ипотечное кредитование, земельные споры, получение льгот и пособий, реабилитация инвалидов, а также вопросы усыновления и попечительства.
Приемные дни назначают не только в самой Адвокатской палате, но и на выезде – в городах и районах. Жителей об этом оповещают в социальных сетях. Добавим, что бесплатную юридическую помощь можно также получить дистанционно – на сайте “Адвокатской газеты”.
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