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КБР участвует в проекте по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи

КБР участвует в проекте по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи

02.12.2022 | 16:14
Адвокаты – гражданам… Кабардино-Балкария участвует в реализации общероссийского проекта по оказанию бесплатной юридической помощи. Представители Адвокатской палаты республики консультируют жителей, помогают в оформлении документов. Направления самые разные: права потребителей, ипотечное кредитование, земельные споры, получение льгот и пособий, реабилитация инвалидов, а также вопросы усыновления и попечительства. Приемные дни назначают не только в самой Адвокатской палате, но и на выезде – в городах и районах. Жителей об этом оповещают в социальных сетях. Добавим, что бесплатную юридическую помощь можно также получить дистанционно – на сайте “Адвокатской газеты”.   https://t.me/vestikbr
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