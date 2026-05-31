КБР участвует в 26-ой Российской выставке племенных овец и коз

Кабардино-Балкария участвует в 26-ой Российской выставке племенных овец и коз. В эти дни она проходит в Элисте. Республику представляют два предприятия из Черекского района. Для Кабардино-Балкарии овцеводство – одно из приоритетных направлений сельского хозяйства, и участие в таких форумах помогает более эффективному его развитию. Отмечу также, что республика является постоянной участницей этого главного для овцеводческой отрасли события года и всегда завоевывает награды высокого достоинства. Программа выставки насыщенная и включает работу экспертной комиссии по оценке животных, проведение круглого стола и пленарного заседания по вопросам состояния и перспектив развития отечественного овцеводства. Напомню, по состоянию на 1 апреля в хозяйствах всех категорий республики выращивают более 400 тысяч овец и коз. Треть поголовья сосредоточена в Черекском районе.