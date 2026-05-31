Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
КБР участвует в 26-ой Российской выставке племенных овец и коз

КБР участвует в 26-ой Российской выставке племенных овец и коз

31.05.2026 | 15:11
Кабардино-Балкария участвует в 26-ой Российской выставке племенных овец и коз. В эти дни она проходит в Элисте. Республику представляют два предприятия из Черекского района. Для Кабардино-Балкарии овцеводство – одно из приоритетных направлений сельского хозяйства, и участие в таких форумах помогает более эффективному его развитию. Отмечу также, что республика является постоянной участницей этого главного для овцеводческой отрасли события года и всегда завоевывает награды высокого достоинства. Программа выставки насыщенная и включает работу экспертной комиссии по оценке животных, проведение круглого стола и пленарного заседания по вопросам состояния и перспектив развития отечественного овцеводства. Напомню, по состоянию на 1 апреля в хозяйствах всех категорий республики выращивают более 400 тысяч овец и коз. Треть поголовья сосредоточена в Черекском районе.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных