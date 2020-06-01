КБР станет одной из площадок международного форума «Армия-2020»

Кабардино-Балкария станет одной из площадок для проведения международного военно-технического форума «Армия-2020». Он пройдет в конце августа в 14 регионах Юга России, сообщает ТАСС.

Всего в масштабной акции примут участие более 40 соединений и воинских частей Южного военного округа, предприятия промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения. Для показа будет привлечено более 12 тысяч единиц спецтехники.

На территории Кабардино-Балкарии проведение форума запланировано в филиале военно-патриотического парка «Патриот», который открылся в Прохладном два года назад. Это стало возможным благодаря совместным усилиям дислоцирующейся на территории города войсковой части и местной администрации.