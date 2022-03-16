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КБР стала лидером Северного Кавказа по количеству внесенных в почву минеральных удобрений

КБР стала лидером Северного Кавказа по количеству внесенных в почву минеральных удобрений

16.03.2022 | 16:53
Кабардино-Балкария стала лидером Северного Кавказа по количеству внесенных в почву минеральных удобрений. Таковы итоги прошлого года, сообщили в региональном Минсельхозе. На один гектар пахотных угодий пришлось больше 150-ти килограммов минеральных удобрений. По словам специалистов, это крайне важный компонент, который позволяет получать стабильно высокие урожаи и сохранять плодородие почвы. Добавлю, что по распоряжению правительства такого рода химикаты в республику завозят восемь компаний. По данным аграрного ведомства Кабардино-Балкарии, поставки идут в штатном режиме.
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