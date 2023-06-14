КБР продолжает оказывать помощь жителям новых регионов страны

По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова очередной гуманитарный груз доставили в Херсонскую область. На этот раз – воспитанникам Алешкинского детского дома-интерната. Они сейчас живут в Скадовске.
В коробках – холсты для рисования, настольные лампы, офисная и цветная бумага, другие канцелярские принадлежности. Помимо этого, республиканские сельхозпроизводители отправили в детский дом продовольствие – говядину и куриное мясо, колбасы, молочную продукцию, а также макароны и крупы, фрукты и овощи.
Напомню, Кабардино-Балкария оказывает шефскую помощь Скадовскому и Голопристанскому районам Херсонской области. В этот раз груз сформировало министерство строительства и ЖКХ республики.
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