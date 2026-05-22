КБР продолжает оказывать помощь подшефным районам

22.05.2026 | 15:38
Кабардино-Балкария продолжает оказывать помощь подшефным районам. Причем специалисты не только выполняют работы на объектах, но и активно участвуют в общественной жизни Скадовского округа. Семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помогают максимально оперативно.  В основном поддержку осуществляют адресно. Такой подход позволяет выстраивать не только рабочее взаимодействие, но и более тесные связи с местными жителями, укрепляя сотрудничество и доверие… А еще аварийные бригады из Кабардино-Балкарии помогают ремонтировать и благоустраивать памятники исторического значения.
