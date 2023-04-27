КБР присоединится к федеральной акции «Диктант Победы»

Проводит ее «Единая Россия», а центральной площадкой станет московский Музей Победы на Поклонной горе.
Акция – уже традиционная: в этом году она состоится в пятый раз. Как говорят организаторы, участие в «Диктанте Победы» - это возможность не только проверить свои знания, но выразить уважение к истории. Все вопросы будут посвящены Великой Отечественной и подвигу солдат Победы.
В Кабардино-Балкарии подготовили больше 70 площадок для написания диктанта. Находятся они во всех муниципалитетах – и даже на Эльбрусе. В Нальчике можно будет прийти в КБГУ, Аграрный университет и Институт искусств.
Чтобы участвовать, следует заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Однако есть и другой вариант: можно заявить о своем намерении прямо в одном из пунктов проведения акции.
https://t.me/vestikbr