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КБР присоединится к федеральной акции «Диктант Победы»

КБР присоединится к федеральной акции «Диктант Победы»

27.04.2023 | 09:26
Проводит ее «Единая Россия», а центральной площадкой станет московский Музей Победы на Поклонной горе. Акция – уже традиционная: в этом году она состоится в пятый раз. Как говорят организаторы, участие в «Диктанте Победы» - это возможность не только проверить свои знания, но выразить уважение к истории. Все вопросы будут посвящены Великой Отечественной и подвигу солдат Победы. В Кабардино-Балкарии подготовили больше 70 площадок для написания диктанта. Находятся они во всех муниципалитетах – и даже на Эльбрусе. В Нальчике можно будет прийти в КБГУ, Аграрный университет и Институт искусств. Чтобы участвовать, следует заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Однако есть и другой вариант: можно заявить о своем намерении прямо в одном из пунктов проведения акции.   https://t.me/vestikbr
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