КБР присоединилась к Всероссийской тренировке “ЕГЭ-2023”

Экзамены были похожи на настоящие. Проверяли технологию проведения, правильность действий всех участников, а также работу компьютеров, которые предстоит использовать на итоговой аттестации.
В Нальчике одиннадцатиклассников ждали в восьми пунктах приема. Свои знания тестировали сегодня больше восьмисот городских школьников. Те, кто сдавал информатику, результаты получили сразу. Остальным итоги станут известны через несколько дней...
До основного этапа аттестации выпускников школ остаётся два с половиной месяца. Потому столь усиленная подготовка вполне закономерна.
Уже 26 мая одиннадцатиклассники приступят к срезу знаний. В этот день их ждут предметы по выбору - география, литература и химия. И через три дня - обязательный русский язык.
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