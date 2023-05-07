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КБР присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк» в новом формате

КБР присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк» в новом формате

07.05.2023 | 10:24
«Бессмертный полк» - акция, которую поддерживают миллионы людей в России и в других странах. Ее главная цель – увековечить память о героях, которые сражались с фашистской Германией и одолели ее. В этом году организаторы разработали сразу несколько форматов участия. Главный «волонтер Победы» республики Карина Кумыкова в числе первых включилась в акцию: разместила портрет своего Героя на стекле автомобиля. Также фотографии ветеранов можно разместить на одежде. У Виктории Макеевой теперь есть футболка с изображением прадеда - участника Великой Отечественной Григория Чебуракова. Также в России запустили акцию «Лица Победы». Чтобы стать участником, нужно заменить свое фото в социальных сетях на изображение родственника-Героя. Можно опубликовать и рассказ о его боевых заслугах.   https://t.me/vestikbr
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