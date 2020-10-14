КБР присоединилась к всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»

Добровольцы Майского района убрали участок вдоль Черека…

Река протекает на территории 9 населенных пунктов республики. Ребята привели в порядок свыше одного километра береговой линии. Главная цель – привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды и воспитать в подрастающем поколении эко культуру, говорят организаторы. Участие приняли школьники, студенты, волонтеры. За несколько часов они собрали около 30 мешков мусора. Как отметили в администрации муниципалитета, экологические акции в районе будут продолжены.