КБР присоединилась к всероссийской акции ОНФ «Подари маску»

Активисты Общероссийского народного фронта запустили новый проект — «Подари маску. Инициативу уже поддержали больше 60 регионов, Кабардино-Балкария в том числе.

Как пояснили в региональном исполкоме ОНФ в КБР, в рамках акции активисты общественных и волонтерских организаций организовывают пошив индивидуальных средств защиты с соблюдением всех мер предосторожности. Уже задействованы около 800 швей.

Маски отправят в семьи с детьми-инвалидами, пожилым людям, многодетным. Часть передадут медицинским работникам, которые сейчас на службе, а также волонтерам.

Поддержать проект может каждый. Для этого нужно зайти на сайт мывместе2020.рф. После чего нажать на кнопку «Подари маску». Ваши пожертвования пойдут на закупку материалов. В рамках акции планируют изготовить и передать 186 тысяч масок.