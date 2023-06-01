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КБР присоединилась к открытию фестиваля «Движения первых»

КБР присоединилась к открытию фестиваля «Движения первых»

01.06.2023 | 22:37
Участниками акций в разных форматах стали больше пяти миллионов ребят. В Кабардино-Балкарии форум прошел в Нальчике во Дворце творчества детей и молодежи. Он собрал около сотни участников – воспитанников детских садов, школьников, студентов колледжей, волонтеров. Поддержать их начинания пришли депутаты парламента, руководители министерств, омбудсмены, представители нальчикской мэрии. Фестиваль «Движения первых» приурочили ко Дню защиты детей. Участников фестиваля ждали многочисленные мастер-классы. Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, вспоминали правила пожарной безопасности. Здесь же они могли освоить азы мультипликации и живописи. На фестивале также развернули выставки робототехники и детских рисунков.   https://t.me/vestikbr
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