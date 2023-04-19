КБР присоединилась к общероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа

«Без срока давности» - под таким названием сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете провели просветительское занятие.
Это часть всероссийской акции, которую приурочили ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной. Приходится день на 19 апреля. Урок для студентов провела кандидат исторических наук Наталья Лаврова.
Она рассказала о тех потерях, который понес советский народ в годы борьбы с фашизмом. Цифра потрясает: 27 миллионов человек. При этом практически сопоставимо количество красноармейцев, погибших на поле боя, и мирных жителей, оказавшихся на оккупированных территориях. Среди жертв фашистской агрессии – люди, которых вывезли на самые тяжелые принудительные работы.
После лекции студентам показали фильмы «Без срока давности» и «Битва за Ленинград», основанные на кинохронике времен Великой Отечественной. Здесь же состоялось обсуждение увиденного и услышанного.
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