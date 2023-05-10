КБР присоединилась к международной акции «Читаем детям о войне»

Посвятили их произведению кабардинского писателя Саадулы Канукова «Девушка из Ленинграда». Роман рассказывает о периоде блокады и передает переживания девочки, которую эвакуировали в Нальчик.
Книга была написана полвека назад, а в прошлом году ее переиздали на кабардинском и русском языках... Участниками акции «Читаем детям о войне» стали воспитанники первой детской школы искусств Баксана. Именно они рисовали картины по мотивам «Девушки из Ленинграда».
Воспитанники школы создали в итоге несколько десятков рисунков. Выставка в Республиканской юношеской библиотеке будет работать до конца мая.
https://t.me/vestikbr