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КБР присоединилась к международной акции «Читаем детям о войне»

КБР присоединилась к международной акции «Читаем детям о войне»

10.05.2023 | 18:34
Посвятили их произведению кабардинского писателя Саадулы Канукова «Девушка из Ленинграда». Роман рассказывает о периоде блокады и передает переживания девочки, которую эвакуировали в Нальчик. Книга была написана полвека назад, а в прошлом году ее переиздали на кабардинском и русском языках... Участниками акции «Читаем детям о войне» стали воспитанники первой детской школы искусств Баксана. Именно они рисовали картины по мотивам «Девушки из Ленинграда». Воспитанники школы создали в итоге несколько десятков рисунков. Выставка в Республиканской юношеской библиотеке будет работать до конца мая.   https://t.me/vestikbr
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