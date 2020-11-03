КБР присоединилась к «Большому этнографическому диктанту»





Сегодня по всей России стартовал этнографический диктант. Проводится он пятый год подряд. В этот раз участие принимают жители 85-ти регионов нашей страны и 46-ти зарубежных государств. Из-за ограничений в связи с пандемией диктант сегодня в основном писали онлайн. В Кабардино-Балкарии для проведения «большой проверки знаний» в очном формате развернули всего одну площадку. В Национальной библиотеке республики желающих проверить свои знания собралось полсотни человек. Большой этнографический диктант – о культуре разных народов нашей большой страны. На выполнение заданий отвели 45 минут. 20 вопросов – общие для всех регионов России и 10 – по истории и этнографии Кабардино-Балкарии. «Приятно, что идея написания диктанта возникла и реализована в нашей стране. Наверное, это не случайно, потому Россия многонациональное государство, в составе которого более 190 народов. Но сегодня знания истории, культуры, традиции не только своего народа, но и ближайших соседей важнейшее составляющее и национального единства, и межэтнического мира и согласия в нашей стране», — говорит председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

Проверить свои знания можно и в сети. Акция продлится до восьмого ноября. В прошлом году в Кабардино-Балкарии диктант писали свыше трех тысяч человек от семи до 85 лет. Организаторы надеются: в этом году желающих будет еще больше. Правильные ответы с пояснениями опубликуют на сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru 12-го декабря – в День российской Конституции.