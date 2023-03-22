КБР презентовала регион на Международной туристической выставке в Москве

В этом году в столицу страны съехались представители более чем полусотни российских регионов, а также двух десятков зарубежных стран. Посетителям поведали о широких туристических возможностях республики. У стенда Минкурортов Кабардино-Балкарии работали сотрудники самых разных предприятий отрасли.
Помимо рассказов о катании с гор и прогулках по альпийским лугам, они сообщали об оздоровительных комплексах, отелях и экскурсионном обслуживании. А вот стратегические перспективы всесезонного курорта «Эльбрус» обсудили на тематической сессии, посвященной местам активного отдыха на Северном Кавказе.
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