КБР представила свои товары на фестивале «Вкусы России» в Москве

Кабардинский сыр, балкарские хычины, помидоры, яблоки, минеральная вода – все это смогут попробовать и приобрести на фестивале жители и гости российской столицы. Помимо этого, Нальчикский молочный комбинат представил на гастрономический суд посетителей региональный бренд – линейку продуктов питания…
Организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу. На одной из площадок состоится «всероссийское застолье». Там гости смогут попробовать кавказские блюда, а шеф-повара из Кабардино-Балкарии проведут мастер-классы. На фестивале выступят и артисты из разных регионов.
Нашу республику представят солисты двух танцевальных ансамблей – «Кабардинка» и «Балкария», а также эстрадные певцы. Продлятся «Вкусы России» вплоть до 16 июля.
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