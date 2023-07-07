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КБР представила свои товары на фестивале «Вкусы России» в Москве

КБР представила свои товары на фестивале «Вкусы России» в Москве

07.07.2023 | 15:59
Кабардинский сыр, балкарские хычины, помидоры, яблоки, минеральная вода – все это смогут попробовать и приобрести на фестивале жители и гости российской столицы. Помимо этого, Нальчикский молочный комбинат представил на гастрономический суд посетителей региональный бренд – линейку продуктов питания… Организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу. На одной из площадок состоится «всероссийское застолье». Там гости смогут попробовать кавказские блюда, а шеф-повара из Кабардино-Балкарии проведут мастер-классы. На фестивале выступят и артисты из разных регионов. Нашу республику представят солисты двух танцевальных ансамблей – «Кабардинка» и «Балкария», а также эстрадные певцы. Продлятся «Вкусы России» вплоть до 16 июля.   https://t.me/vestikbr
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