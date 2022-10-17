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КБР поставила в регионы России 200 тысяч тонн зерна и семян

КБР поставила в регионы России 200 тысяч тонн зерна и семян

17.10.2022 | 16:22
Из Кабардино-Балкарии в другие регионы России уже отправили 200 тысяч тонн зерна и семян. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили в межрегиональном подразделении Россельхознадзора, которое контролирует подкарантинную продукцию. Специалисты надзорного ведомства досматривают также овощи, фрукты и ягоды, которые отправляют из Кабардино-Балкарии по стране. Среди получателей – Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Свердловская области, Республика Дагестан. Сотрудники Россельхознадзора изучают и качество сельхозтоваров, которые ввозят в нашу республику. Так, по их данным, в сравнении с прошлым годом в два с половиной раза увеличилось поступление продовольственного зерна – с 64 тысяч тонн до 161 тысячи.   https://t.me/vestikbr
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