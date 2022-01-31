КБР получит 120 миллионов рублей на строительство спортивных залов и площадок

120 миллионов рублей за три года – на строительство спортивных залов и площадок… Такую сумму получит Кабардино-Балкария из федерального бюджета по распоряжению кабинета министров. Финансирование коснется практически каждого региона страны. В результате построят больше 80 модульных спортивных залов и почти 200 так называемых «умных» площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Работу проведут в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в госпрограмму по развитию физкультуры и спорта. Проект рассчитан на ближайшие восемь лет.