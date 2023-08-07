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КБР получит свыше миллиарда рублей на строительство школ

КБР получит свыше миллиарда рублей на строительство школ

07.08.2023 | 08:40
Свыше одного миллиарда рублей получит из федерального бюджета Кабардино-Балкария в нынешнем и следующем году на завершение строительства школ. Распоряжение федерального правительства опубликовано на портале правовой информации. В 23-м предусмотрено около 370 млн рублей, в 24-м – свыше 860 млн. Это позволит ввести в эксплуатацию в республике сразу несколько крупных объектов. Так, в столичном микрорайоне «Восточный» появится школа на полторы тысячи мест, в Баксане – на 1224. В целом к концу года должны ввести в строй 7 общеобразовательных учреждений. Начато строительство еще восьми. Кроме того, по госпрограмме развития образования до конца декабря в порядок приведут 59 объектов.   https://t.me/vestikbr
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