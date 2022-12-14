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КБР получит свыше 5 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

КБР получит свыше 5 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

14.12.2022 | 10:51
Свыше пяти миллионов рублей получит Кабардино-Балкария для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Постановление об этом утвердили в российском правительстве. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей. В целом в субъекты страны по этой статье направят свыше трех миллиардов рублей. Напомним, размер выплат привязан к региональному прожиточному минимуму на ребенка и зависит от материального положения семьи: после анализа ситуации могут начислить от половины до ста процентов этой величины. Оформить пособие можно на портале госуслуг, а также лично в МФЦ или в органах соцзащиты.   https://t.me/vestikbr
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