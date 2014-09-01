КБР получит свыше 424 млн рублей на строительство новых школ





Кабардино-Балкария получит свыше 424 миллионов рублей на строительство новых школ. Соответствующее распоряжение размещено на портале правительства России. Республике будет выделено два транша. Первый поступит до конца года. Это без малого 170 миллионов. Еще 254 с лишним – выделят в 2022-м. Напомню, в 2021-м в регионе сдали в эксплуатацию три учебных заведения: на 250 мест – в станице Солдатской, на 500 – в Чегеме и на 440 мест – в Ново-Ивановском. Там появился новый лицей. По информации Минпросвещения КБР, до конца следующего года будут построены еще три новые школы: в селении Куба, в Прохладном и Нарткале. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество учащихся в стране заметно увеличивается.